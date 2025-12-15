جڑانوالہ: رانا سلطان محمود خاں کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر جماعت اسلامی کی مبارکباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )امیر جماعت اسلامی جڑانوالہ ڈاکٹر سعید احمد، باسم سعید، زاہد حسین، حافظ عبدالحئی اور دیگر نے جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر رانا سلطان محمود خاں کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک باد دی۔ اس موقع پر مہمانوں نے گلدستے پیش کیے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔
