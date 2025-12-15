صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
کمالیہ :شدید دھند کے باعث حدِ نگاہ تقریباً صفر ہو گئی

کمالیہ (نمائندہ خصوصی )کمالیہ شہر اور گردونواح میں شدید دھند کے باعث حدِ نگاہ تقریباً صفر ہو گئی ہے ، جس سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ دھند کے سبب مسافروں کو سفر میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور ٹرانسپورٹرز کی نقل و حمل بھی متاثر ہوئی۔

