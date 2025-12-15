گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چک نمبر 333 گ ب میں سو لر سسٹم کا افتتاح
پیرمحل ( نمائندہ دنیا)چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ٹوبہ راحیلہ جمیل نے شاہد خوشنود ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ٹوبہ اور ڈاکٹر عارف سلیم عارف کے ہمراہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چک نمبر 333 گ ب میں اپنی مدد آپ کے تحت لگائے گئے سولر سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔
