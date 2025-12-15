صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: یوسف شاہ روڈ پر حادثے میں ریسکیو 1122 کا ریسکیور زخمی

  • فیصل آباد
جھنگ: یوسف شاہ روڈ پر حادثے میں ریسکیو 1122 کا ریسکیور زخمی

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )یوسف شاہ روڈ پر دو موٹر سائیکلوں کے تصادم کے نتیجے میں ریسکیو 1122 جھنگ کے ایک ریسکیور، افضل شہزاد، زخمی ہو گئے۔

حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو کنٹرول روم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے قریبی ایمبولینس موقع پر روانہ کی۔جائے حادثہ پر پہنچ کر ریسکیو ٹیم نے دیکھا کہ حادثے کا شکار ان کا ہی ساتھی افضل شہزاد (عمر 33 سال، محلہ فاروق آباد) ہے ، جو دفتر سے سرکاری کام کے سلسلے میں جا رہا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور بعد ازاں انہیں ڈی ایچ کیو اسپتال جھنگ منتقل کیا، جہاں ان کی دائیں ٹانگ کی فریکچر کی تصدیق ہوئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

گل داؤدی : 200 اقسام کے پھول گملوں میں آویزاں

لاہور میں پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی منظوری

زیر تربیت افسروں کو ثقافت کی اہمیت ‘ مذہبی ہم آہنگی پر لیکچر

حکام کو سٹینڈرڈ میڈیسن لسٹ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت

فوج کی مخالفت کرنیوالوں کیخلاف مزاحمت کرینگے : طاہر اشرفی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کے یوم وفات پر چھٹی کیلئے جلوس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر