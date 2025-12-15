جھنگ:سابق صدر بار ایڈووکیٹ منیر احمد کا قتل ،تینوں مرکزی ملزم گرفتار
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق صدر بار ایڈووکیٹ منیر احمد سدھانہ قتل کیس میں پولیس نے تینوں مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق قتل کیس میں نامزد تمام مرکزی ملزمان اب قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ملزم عاشق شاہ اور ثمر شاہ کو ضلع ملتان کے علاقے جلال پور کچہ سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ملزم عمران شاہ پہلے ہی تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ کی تحویل میں موجود ہے ۔ڈی پی او جھنگ کا کہنا ہے کہ ایس پی انویسٹی گیشن رحمان قادر کی نگرانی میں ایس ایچ او سیٹلائٹ ٹاؤن اور ایس ایچ او مسن کی ٹیموں نے اس کارروائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔