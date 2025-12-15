’’ڈرگ فری پنجاب‘‘ مہم 17 منشیات فروش گرفتار
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔
پولیس نے مختلف علاقوں سے 17 ملزمان کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 10.94 کلو چرس، 3.46 کلو ہیروئن، 169 لیٹر شراب اور آئس برآمد ہوئی۔گرفتار ملز موں کے خلاف تھانہ سٹی، صدر، رجوعہ، کوٹ وساوا، چناب نگر، لالیاں، کانڈیوال، محمد والا، بھوانہ اور تھانہ لنگرانہ میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے ضلع بھر میں عملی اقدامات جاری ہیں اور معیاری تفتیش کے بعد ملزمان کو سزا دلائی جا رہی ہے ۔