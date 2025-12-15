دیرینہ رنجش،خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا ، دھمکیاں
ملزموں نے پٹھانی بی بی کو تشدد کر کے زخمی کر دیا ، مقدمہ د رج کر لیاگیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دیرینہ رنجش کی بنا پر خاتون کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ گڑھ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پٹھانی بی بی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اسے سابقہ رنجش کی بنا پر قابو کرلیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملزم دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔