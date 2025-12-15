صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ :سکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر جاری

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ :سکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر جاری

تعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے :جعفر علی ہوچہ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ کے ویژن کے مطابق تاندلیانوالہ کے سکولوں میں اضافی کلاس رومز کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ رکن صوبائی اسمبلی جعفر علی ہوچہ نے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن راؤ عبدالکریم کے ہمراہ گورنمنٹ ہائی سکول 423 گ ب تاندلیانوالہ میں نئے کلاس رومز کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ جعفر علی ہوچہ نے کہا تعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔

انہوں نے سکول سربراہان اور سکول مینجمنٹ کمیٹی (ایس ایم سی) کے اراکین کو ہدایت کی تعلیمی اداروں میں ہونے والے تمام تعمیراتی کاموں میں شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ایم پی اے نے کہا تاندلیانوالہ کو تعلیمی لحاظ سے مثالی تحصیل بنانا ان کا عزم ہے ۔ بعد ازاں انہوں نے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول 420 گ ب تاندلیانوالہ میں سائنسی مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء اور اساتذہ میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے ۔

 

