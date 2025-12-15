صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا

  • فیصل آباد
جھنگ:پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا

کوئی بھی پرائیویٹ ایمبولینس بغیر رجسٹریشن کے سڑک پر نہیں چل سکے گی

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 جھنگ نے ضلع بھر میں پرائیویٹ ایمبولینسز کی رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ۔ اس اقدام کا مقصد عوام کو محفوظ، معیاری اور بروقت ایمرجنسی ٹرانسپورٹ سروس کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے ۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے کہا کہ اب کوئی بھی پرائیویٹ ایمبولینس بغیر رجسٹریشن کے سڑک پر نہیں چل سکے گی اور نہ ہی کسی مریض کو منتقل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

صرف وہی ایمبولینسز سڑکوں پر چلنے کی اہل ہوں گی جو ریسکیو 1122 کے مقرر کردہ طبی و حفاظتی معیار پر پورا اتریں گی۔انہوں نے بتایا کہ تمام پرائیویٹ ایمبولینسز کا معائنہ کیا جا رہا ہے تاکہ سہولیات اور عملہ ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل اہل ہو۔ سلطان محمود نے کہا کہ یہ قدم نہ صرف عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے بلکہ پرائیویٹ سروسز کو ایک مربوط نظام کے تحت لانے کی اہم پیش رفت بھی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ ہڑتال کی آڑ میں 10 کلو والے تھیلے غائب کردیئے ناقص آٹا سپلائی

غیر ملکی کا ضلع خوشاب میں غیر قانونی قیام جرم ہے ،عمارہ شیرازی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی یوم وفات پر ریلی ، صحابہ کرام ؓکے ایام سرکاری طور پر منا نے ، عام تعطیل کا مطالبہ

رحمان پورہ درباروالی گلی اور نذیرکالونی میں سیور یج بندش

26سو لٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا

ہارون الیون نے دوستانہ کرکٹ میچ میں ذوالنورین الیون کو ہرا دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر