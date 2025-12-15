صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نبی کریمؐ کی تعلیمات پر عمل کرنا کامیابی کی ضمانت :مقررین

  • فیصل آباد
اغیار کے سامنے سر جھکانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ، عملی اقدامات ضروری

چناب نگر (نامہ نگار )جامع مسجد شہداء ختم نبوت چناب نگر میں ہفتہ وار روحانی اجتماع و مجلس ذکر کے موقع پر مقررین نے کہا کہ اغیار کے سامنے سر جھکانے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور نبی کریم ﷺ کی زندگی ہی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کو کفار کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا اور آپس کے اختلافات اور ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر دین اسلام کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔مقررین نے کہا کہ اجتماعی استغفار اور حضور ﷺ کے طریقوں پر عمل زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے اور کفر کا مؤثر مقابلہ ممکن بناتا ہے۔

مولانا اعجاز حسین، مولانا محمد سلمان، مولانا اسلم شاہد اور مولانا احسن رضوان عثمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روحانی مجالس سے تعلق انسان کی اصلاح اور تزکیہ نفس میں مددگار ہے ، اور یہ انسان کو گناہوں اور بڑے مسائل سے محفوظ رکھتی ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ دین سے دوری مسلمانوں کو اندھیروں کی طرف لے جا رہی ہے ، جبکہ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات پر عمل اختیار کرنے سے زندگی میں سچائی، سکون اور حقیقی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے ۔ سرخروئی تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی اصلاح کے لیے عملی اقدامات کرے اور نیکی کو اپنے اعمال میں نافذ کرے ۔

 

