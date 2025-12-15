صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے ون ڈش پالیسی کا جائزہ لیا

  فیصل آباد
جڑانوالہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے ون ڈش پالیسی کا جائزہ لیا

پالیسی کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی :نصرت شاہ

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نصرت شاہ نے بچیانہ کے مختلف شادی ہالوں کا دورہ کیا اور ون ڈش پالیسی پر عملدرآمد کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورے کے دوران شادی ہالوں میں ون ڈش کی پابندی کو یقینی بنایا گیا، جس پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے اطمینان کا اظہار کیا۔

نصرت شاہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنے اور فضول اخراجات کے خاتمے کے لیے ون ڈش پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کروایا جا رہا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پالیسی کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اس ضمن میں تمام قانونی و انتظامی اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے ۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے شادی ہال مالکان کو ہدایت کی کہ وہ حکومتی قوانین کی مکمل پابندی یقینی بنائیں تاکہ عوام کو سہولت اور انصاف فراہم کیا جا سکے ۔

 

