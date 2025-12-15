شادیوں میں آتش بازی کا رجحان، شہریوں میں خوف و ہراس
آتش بازی کے خطرناک استعمال کے خلاف سخت کارروائی کی جائے :شہری
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر اور گردونواح میں شادی کی تقریبات کے دوران آتش بازی اور بارودی مواد کے استعمال کا خطرناک رجحان برقرار ہے ، جس سے شہری شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں۔رپورٹس کے مطابق، رات گئے تک جاری رہنے والی شادیوں میں پٹاخوں کی آوازیں نہ صرف لوگوں کی نیندیں خراب کر رہی ہیں بلکہ بارودی مواد کے استعمال سے کسی بڑے حادثے کا خدشہ بھی موجود ہے۔
عوامی حلقوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ شادیوں میں آتش بازی کے خطرناک استعمال کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ، مؤثر نگرانی کا نظام قائم کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے تاکہ شہریوں کی جان و مال کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے ۔شہریوں نے انتظامیہ سے فوری اقدامات کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بغیر اجازت اور حفاظتی اقدامات کے آتش بازی کی اجازت نہ دی جائے تاکہ علاقے میں امن و امان قائم رہ سکے ۔