پیرا فورس سمندری کی کارروائی ، 2مقامات سے قبضہ وا گزار
فریقین میں ایک کنال اراضی، درگاہ اور لنگر خانے سمیت دیگر امور پر باہمی اتفاق
سمندری (نمائندہ دنیا )پیرا فورس سمندری نے اپنی حالیہ کارروائیوں کے دوران دو مقامات پر قبضہ وا گزار کرا کر حقداروں کے سپرد کر دئیے ۔ چک نمبر 196 گ ب میں سادات فیملی کے دو افراد کے درمیان ایک دہائی سے جاری تنازعہ کو پیرا فورس کے انوسٹی گیشن آفیسر رانا ہارون جاوید نے اعلیٰ افسروں کے احکامات پر خوش اسلوبی سے حل کروا دیا۔ فریقین کے درمیان ایک کنال اراضی، درگاہ اور لنگر خانے سمیت دیگر امور پر باہمی اتفاق رائے قائم ہو گیا۔ اسی طرح اندرون شہر نئی سمندری میں قیمتی جگہ بھی واہ گزار کر کے فریاد نامی شخص کے سپرد کر دی گئی۔شہریوں نے پیرا فورس کی اس بروقت اور شفاف کارروائی کو سراہتے ہوئے افسران کو خراجِ تحسین پیش کیا۔