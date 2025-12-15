چک جھمرہ: پیرا فورس کی تجاوزات کے خلاف کارروائی
متعدد دکانیں سیل کر دی گئیں، کچھ مقامات پر سامان بھی قبضے میں لیا گیا
چک جھمرہ (نامہ نگار )پیرا فورس نے جھمرہ کے مین بازار میں ناجائز تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا۔ کارروائی کے دوران متعدد دکانیں اور دکانداروں کی غیر قانونی تجاوزات سیل کر دی گئیں جبکہ کچھ مقامات پر سامان بھی قبضے میں لیا گیا۔ اچانک کارروائی سے بازار میں شدید ہلچل مچی اور کئی دکانیں از خود بند ہو گئیں۔ذرائع کے مطابق یہ آپریشن ضلعی انتظامیہ کی خصوصی ہدایات پر عمل میں لایا گیا تاکہ تجاوزات، ٹریفک مسائل اور عوامی مشکلات کا خاتمہ کیا جا سکے۔
پیرا فورس کے اہلکاروں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ناجائز تجاوزات ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کے لیے رکاوٹ ہیں، اس لیے قانون کے مطابق کسی رعایت کے بغیر کارروائی کی گئی۔ شہریوں نے اقدام کو خوش آئند قرار دیا جبکہ بعض تاجروں نے پیشگی نوٹس دینے کی تجویز دی۔پیرا فورس نے واضح کیا کہ یہ کارروائی وقتی نہیں بلکہ مستقل بنیادوں پر جاری رہے گی اور مستقبل میں سخت اقدامات کیے جائیں گے تاکہ قانون کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جا سکے ۔