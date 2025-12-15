پولیس چوکی 17 گھگھ میں نمبرداروں کے ساتھ اہم میٹنگ
سموگ کے پیشِ نظر ٹھیکری پہرہ کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے واضح ہدایات
شورکوٹ (نمائندہ دنیا )پولیس چوکی 17 گھگھ میں علاقہ بھر کے نمبرداران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت انچارج سب انسپکٹر ملک اظہر حسین توہ نے کی۔میٹنگ کے دوران سب انسپکٹر ملک اظہر حسین توہ نے کہا کہ موجودہ موسمی صورتحال، خاص طور پر دھند اور سموگ کے پیشِ نظر ٹھیکری پہرہ کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ رات کے اوقات میں ٹھیکری پہرہ کو باقاعدہ بنایا جائے گا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے۔سب انسپکٹر نے مزید کہا کہ پولیس گشت کے دائرہ کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ٹھیکری پہرہ اور مسلسل گشت سے جرائم کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے ۔ انہوں نے نمبرداران سے اپیل کی کہ وہ پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع دیں تاکہ جرائم کا بروقت سدباب ممکن بنایا جا سکے ۔