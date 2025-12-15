جڑانوالہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں
عوام کی قیمتی زمینوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا :تحصیلدار
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)تحصیلدار محمد وسیم یزدانی نے جڑانوالہ اور گردونواح میں قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز اور سخت کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی ہدایات کے مطابق سرکاری اور نجی زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے ۔تحصیلدار نے واضح کیا کہ عوام کی قیمتی زمینوں پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کے سرکل میں قبضہ مافیا کے لیے کوئی جگہ نہیں اور سرکاری مشینری کو متحرک کر کے شکایات پر فوری ایکشن یقینی بنایا جا رہا ہے ۔محمد وسیم یزدانی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ قبضہ مافیا سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت فوری طور پر انتظامیہ کے نوٹس میں لائیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ قانون کی بالادستی، شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور شفاف حکمرانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔