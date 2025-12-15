شہر کی 6 بڑی شاہرات پر ٹریفک سائن بورڈز نصب کرنے کی منظوری
کینال روڈ، جڑانوالہ روڈ، ستیانہ روڈ، سمندری روڈ، جھنگ روڈ اور سرگودھا روڈ پرسائن بورڈز کیلئے ورک ایوارڈ روزنامہ دنیا نے دو روز قبل نشاندہی کی تھی جس پر کمشنر راجہ جہانگیر انور نے فوری نوٹس لیتے ہو ئے ہدایات دیں
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )کمشنر فیصل آباد و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن راجہ جہانگیر انور نے شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کے محفوظ نظام کیلئے شہر کی چھ بڑی شاہرات پر یوٹرنز، اسپیڈ بریکرز اور نو پارکنگ ایریاز کے ٹریفک سائن بورڈز نصب کرانے کی منظوری دے دی ہے ۔ کینال روڈ، جڑانوالہ روڈ، ستیانہ روڈ، سمندری روڈ، جھنگ روڈ اور سرگودھا روڈ پر 61 لاکھ روپے کی لاگت سے سائن بورڈز نصب کرنے کیلئے ورک ایوارڈ کر دیا گیا ہے ، جس سے شہریوں کو دورانِ سفر سہولت میسر آئے گی۔کمشنر فیصل آباد نے روزنامہ دنیا میں شائع ہونے والی خبر پر فوری ایکشن لیا۔ روزنامہ دنیا نے دو روز قبل نشاندہی کی تھی کہ سردی کے موسم میں دھند اور سموگ کے باعث حدِ نگاہ میں شدید کمی ہو رہی ہے جبکہ سڑکوں کے کناروں پر آگاہی بورڈز اور ریفلیکٹرز نہ ہونے کے باعث حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
خبر میں بتایا گیا تھا کہ صبح اور رات کے اوقات میں دھند اور سموگ کے باعث گاڑیوں اور موٹرسائیکل سواروں کو ڈرائیونگ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، خصوصاً بڑی گاڑیوں کے ڈرائیور سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حادثات سے محفوظ رہنے کیلئے سڑکوں کے کنارے نصب ریفلیکٹرز اور سائن بورڈز ہی واحد سہارا ہوتے ہیں، جن کی مدد سے ڈرائیورز کو یوٹرنز، موڑ، پلوں اور ڈیوائیڈرز کی بروقت نشاندہی ہو سکتی ہے ، تاہم فیصل آباد کی بیشتر سڑکوں پر یہ سہولت موجود نہیں تھی۔شہریوں کی جانب سے اس سنگین مسئلے پر شدید ردعمل سامنے آنے کے بعد ڈویژنل کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن راجہ جہانگیر انور نے فوری نوٹس لیتے ہوئے بڑے ایکشن کی ہدایت جاری کی، جس پر مختلف شاہرات پر ریفلیکٹر سائن بورڈز کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے ۔منصوبے کے تحت کینال روڈ پر 24، جڑانوالہ روڈ پر 18، ستیانہ روڈ پر 24، سمندری روڈ پر 30، جھنگ روڈ پر 34 جبکہ سرگودھا روڈ پر 20 ٹریفک سائن بورڈز نصب کیے جائیں گے ۔