فیصل آباد میں غیر قانونی رکشہ و ویگن سٹینڈز نے ٹریفک نظام مفلوج کر دیا، حادثات میں اضافہ
فیصل آباد(عبدالباسط سے ) شہر بھر کی مین شاہراہوں، چوک چوراہوں اور دیگر اہم مقامات پر بااثر افراد کے قائم کردہ غیر قانونی رکشہ و ویگن سٹینڈ ٹریفک کی روانی میں شدید رکاوٹ بن گئے ہیں، جبکہ ٹریفک حادثات میں اضافے کا بھی باعث بن رہے ہیں۔ غیر قانونی سٹینڈز پر ڈرائیورز کی جانب سے مین شاہراہوں پر گاڑیاں کھڑی کرنا معمول بنتا جا رہا ہے ، جس سے روزانہ ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہوتی ہے ۔ڈی ٹائپ چوک، منڈی موڑ، مدنی چوک، نر والا چوک، سلیمی چوک، جھال چوک، جی ٹی ایس چوک، کوریاں پل چوک، عبداللہ پل چوک، ریلوے سٹیشن چوک، عبداللہ پور چوک، کوہ نور چوک، ہلال احمر چوک، گمٹی چوک، جھنگ بازار چوک، چناب چوک اور وارث پورہ چوک سمیت شہر کے متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں ٹریفک پولیس کی مبینہ غفلت کے باعث غیر قانونی سٹینڈز سرگرم ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تمام مقامات کے قریب ٹریفک اہلکار اور افسر ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں مگر گاڑیاں ہٹانے کے بجائے مبینہ طور پر توجہ دوسری جانب موڑ لیتے ہیں،شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد شکایات کے باوجود ٹریفک پولیس حکام کی جانب سے غیر قانونی سٹینڈز کیخلاف کوئی خاطر خواہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ٹریفک اہلکار ان سٹینڈز کو چلانے والے بااثر افراد سے نذرانے وصول کر کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے غیر قانونی رکشہ اور ویگن سٹینڈز کو ختم کر کے ٹریفک نظام کو بہتر بنایا جائے ۔