حکومت مزدوروں کو حقوق دلوانے میں ناکام
ضلعی افسربھی مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے بجائے مل مالکان کے مؤقف کے حامی بن گئے ، مزدور حکومت کی مقرر کردہ تنخواہ سے بھی محروم
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر)پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کے حقوق دلوانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے افسربھی مزدوروں کے مسائل حل کرنے کے بجائے مل مالکان کے مؤقف کے حامی دکھائی دیتے ہیں۔ 24 اگست 2025 کو جاری ہونے والے حکمنامے کے بعد مزدوروں کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہوا، لیکن بنیادی سہولیات اور مزدوروں کے حقوق بدستور غیرفعال ہیں۔مزدور آج بھی کم از کم اجرت کے نفاذ، ای او بی آئی، سوشل سکیورٹی کارڈز اور دیگر قانونی مطالبات کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ جب لیبر تنظیموں اور مزدوروں نے مالکان اور ضلعی انتظامیہ کے فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کیا تو 24 اگست 2025 کو ایک سرکاری حکمنامہ جاری کیا گیا جسے مزدوروں کے لیے مزید پابندیوں کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر صدر کی جانب سے جاری ہونے والے 7 نکاتی حکمنامے میں مزدوروں کے حق میں کوئی شق شامل نہیں تھی۔ 14 اگست 2025 کو سامنے آنے والے اس نوٹیفکیشن پر اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم، ڈائریکٹر لیبر فیصل آباد ڈویژن ویسٹ غلام شبیر اور ڈی ایس پی خدا بخش کے دستخط موجود تھے۔
اس حکمنامے میں درج چند اہم نکات یہ تھے یونین لیڈر فیکٹریوں میں داخل ہوکر کام میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے ۔ہر ورکر وقت کی پابندی کرے گا۔ورکر مشینیں خود چلائیں گے ، غلطی کی صورت میں دو وارننگز کے بعد ملازمت ختم کی جاسکے گی۔ورکرز اپنے شناختی کارڈ کی کاپی سیکیورٹی کے لیے فیکٹری انتظامیہ کو جمع کروائیں گے ۔دورانِ ڈیوٹی کسی ورکر سے غیر متعلقہ شخص کی ملاقات ممنوع ہوگی۔بغیر اطلاع فیکٹریاں بند نہیں کی جائیں گی۔مزدوروں نے امید ظاہر کی تھی کہ انتظامیہ اسی سنجیدگی کے ساتھ ان کے حق میں بھی کوئی مضبوط حکم جاری کرے گی جس میں کم از کم اجرت، ای او بی آئی، سوشل سکیورٹی کارڈز اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مؤثر نفاذ پر زور دیا جائے گا، مگر آج تک اس سمت میں کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔مزدوروں کے مطابق اگر وہ معمولی خلاف ورزی کریں تو انہیں فوراً نوکری سے نکال دیا جاتا ہے ، لیکن قواعد و ضوابط کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والے مل مالکان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔