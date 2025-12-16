صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری :وفاقی محتسب ریجن فیصل آباد کامران مقصود کی کھلی کچہری

  • فیصل آباد
سمندری :وفاقی محتسب ریجن فیصل آباد کامران مقصود کی کھلی کچہری

سمندری(نمائندہ دنیا)وفاقی محتسب ریجن فیصل آباد کامران مقصود کی کھلی کچہری، صارفین کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ شرکاء نے وفاقی محکموں کے متعلق شکایات درج کرائیں جن پر متعلقہ افسران کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ۔

وفاقی محتسب ریجن فیصل آباد کامران مقصود کی کھلی کچہری، صارفین کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ شرکاء نے وفاقی محکموں کے متعلق شکایات درج کرائیں جن پر متعلقہ افسران کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ پسرور روڈ پر میگا انڈسٹریل اسٹیٹ کا افتتاح کر دیا گیا

علی پور چٹھہ : ڈپٹی کمشنر کا سکولوں، ہسپتال، بازار، پارک کا دورہ

سیالکوٹ : تحریک آزادی جموں و کشمیر کے حوالے سے تقریب

گورنمنٹ رحمت علی گریجوایٹ کالج میں ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

جرائم پیشہ افراد کیخلاف بلا امتیاز کارروا ئی ہو گی : کامران حمید

پاکستان کو پولیو فری بنانا سب کی مشترکہ ذمہ داری:اے سی نو شہرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس