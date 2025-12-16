سمندری :وفاقی محتسب ریجن فیصل آباد کامران مقصود کی کھلی کچہری
سمندری(نمائندہ دنیا)وفاقی محتسب ریجن فیصل آباد کامران مقصود کی کھلی کچہری، صارفین کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے ۔ شرکاء نے وفاقی محکموں کے متعلق شکایات درج کرائیں جن پر متعلقہ افسران کو فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ۔
