ماسٹر محمد اسلم ڈوگر انجمن لکڑ منڈی کے بلا مقابلہ صدر منتخب

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)کمالیہ میں انجمن لکڑ منڈی کے انتخابات کے موقع پر ماسٹر محمد اسلم ڈوگر بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ۔

ان کی کامیابی کی خبر سامنے آتے ہی لکڑ منڈی میں جشن کا سماں پیدا ہو گیا، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور حامیوں نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ماسٹر محمد اسلم ڈوگر کی کامیابی کو ان کی خدمات، دیانت داری اور تاجر برادری کے اعتماد کا مظہر قرار دیا گیا۔ کمالیہ کی مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنماؤں، وکلا برادری اور تاجر تنظیموں کے عہدیداروں نے نومنتخب صدر کو مبارکباد پیش کی۔ اور امید ظاہر کی کہ وہ لکڑ منڈی کے مسائل کے حل اور تاجر برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔نومنتخب صدر ماسٹر محمد اسلم ڈوگر نے اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ انجمن لکڑ منڈی کے تمام اراکین کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے ۔

 

