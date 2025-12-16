گوجرہ میں موٹر سائیکل حادثات، تین افراد شدید زخمی
گوجرہ (نمائندہ دنیا )گوجرہ میں تین مختلف موٹر سائیکل حادثات کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ۔
چک نمبر 99 ج ب کے ادریس اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں سے شہر کی جانب جا رہے تھے کہ گاؤں کے قریب دھند کے باعث موٹر سائیکل اچانک سلپ ہو گئی اور مخالف سمت سے آنے والے موٹر سائیکل رکشہ سے ٹکرائی۔ رکشہ پر سوار اسمین بی بی اور موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے جبکہ رکشہ بھی الٹ گیا۔دوسرے حادثے میں چک نمبر 96 ج ب کے اعظم رکشہ سے ٹکرانے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے ۔