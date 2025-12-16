صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ میں موٹر سائیکل حادثات، تین افراد شدید زخمی

  • فیصل آباد
گوجرہ میں موٹر سائیکل حادثات، تین افراد شدید زخمی

گوجرہ (نمائندہ دنیا )گوجرہ میں تین مختلف موٹر سائیکل حادثات کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے ۔

چک نمبر 99 ج ب کے ادریس اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں سے شہر کی جانب جا رہے تھے کہ گاؤں کے قریب دھند کے باعث موٹر سائیکل اچانک سلپ ہو گئی اور مخالف سمت سے آنے والے موٹر سائیکل رکشہ سے ٹکرائی۔ رکشہ پر سوار اسمین بی بی اور موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گئے جبکہ رکشہ بھی الٹ گیا۔دوسرے حادثے میں چک نمبر 96 ج ب کے اعظم رکشہ سے ٹکرانے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانس کی بیماریوں میں خطرناک حد تک اضافہ

سندھ میں پولیو باعث شرمندگی ، والدین بچوں کو لازمی قطرے پلائیں : وزیر اعلیٰ

خراب سڑکیں ، سیوریج کا پانی اور پتھارامافیا سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ، شہری پریشان

لیاری جنرل اسپتال میں بوٹک ٹیلی سرجری سینٹر کا با ضابطہ افتتاح

پولیوکا خاتمہ سب کی مشترکہ قومی ذمہ داری ،گورنر

ڈبل ڈیکربسیں بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں،شرجیل میمن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس