  • فیصل آباد
ٹریفک قوانین کی پابندی ہی حادثات میں کمی کی ضمانت: ندیم اشرف وڑائچ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس ایم فور ایس پی ندیم اشرف وڑائچ نے کہا ہے کہ۔۔۔

ٹریفک قوانین کی پابندی ہی حادثات میں کمی اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کی ضامن ہے ، نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران رفتار کی حد، ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو اپنی عادت بنائیں،انہوں نے ان خیالات کااظہار نجی کالج میں روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔سیمینار کے اختتام پر طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے اور روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی لٹریچر تقسیم کیا گیا۔

 

