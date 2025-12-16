نا معلو م افراد دوشیزہ کو اغوا کرکے لے گئے
گوجرہ( نما ئندہ دُنیا) نوا حی گاؤ ں سے نا معلو م افراد دوشیزہ کو اغوا کرکے فرار ہو گئے ۔ چک نمبر 353 ج ب کے سلیم نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ اسکی بیٹی سونیا بی بی گھر سے مال مویشیو ں کی حویلی کی جانب جارہی تھی کہ راستے سے نا معلو م ملزما ن نے اسکو اغوا کرلیا ۔
