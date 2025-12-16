صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نا معلو م افراد دوشیزہ کو اغوا کرکے لے گئے

  • فیصل آباد
نا معلو م افراد دوشیزہ کو اغوا کرکے لے گئے

گوجرہ( نما ئندہ دُنیا) نوا حی گاؤ ں سے نا معلو م افراد دوشیزہ کو اغوا کرکے فرار ہو گئے ۔ چک نمبر 353 ج ب کے سلیم نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ اسکی بیٹی سونیا بی بی گھر سے مال مویشیو ں کی حویلی کی جانب جارہی تھی کہ راستے سے نا معلو م ملزما ن نے اسکو اغوا کرلیا ۔

نوا حی گاؤ ں سے نا معلو م افراد دوشیزہ کو اغوا کرکے فرار ہو گئے ۔ چک نمبر 353 ج ب کے سلیم نے تھا نہ صدر گوجرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے کہ اسکی بیٹی سونیا بی بی گھر سے مال مویشیو ں کی حویلی کی جانب جارہی تھی کہ راستے سے نا معلو م ملزما ن نے اسکو اغوا کرلیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز، معیار اور شفافیت یقینی بنانے کا حکم

ماڈل بازار اور فوڈ سٹریٹس قائم کی جائیں گی:بلال سلیم

ملتان ڈویژن،روزانہ روڈ چیکنگ سے ٹیکس وصولی میں اضافہ

واپڈا ٹاؤن ملتان کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

زکریا یونیورسٹی ہراسانی کیس میں انکوائری رپورٹ تاخیر کا شکار

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں، شہری نقدی و سامان سے محروم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس