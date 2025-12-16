صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے :مقررین

  • فیصل آباد
ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے :مقررین

چناب نگر(نامہ نگار) مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ ختم نبوت کے زیر اہتمام جامع مسجد شہداء ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر میں منعقدہ خلیفہ بلا فصل یار غار و یار مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیقؓ کی یاد میں شان صدیق اکبرسیمینار سے مقررین نے خطاب کرتے ہو ئے کہا کہ۔۔۔

انبیا کرام،صحابہ کرام و مقدس شخصیات کی شان میں گستاخی کر نے والا دنیا و آخرت میں نامراد و ناکام ہو گا،ملک میں دہشت گردی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے ، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو مقام عبرت بنایا جائے ،ہم حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی سنت پر عمل کر تے ہو ئے منکرین ختم نبوت کے خلاف اپنی پر امن جدوجہد جا ری رکھیں گے ہم اپنے اکابرین کے مشن کو آگے بڑھائیں گے ،حضرت سیدنا صدیق اکبر ؓ کا دورخلافت تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے جس کو اپنا کر حکمران آج بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ سیمینارسے خطاب کرتے ہو ئے انٹر نیشنل ختم نبوت موومنٹ کے نائب امیر مرکز ختم نبوت جا معہ عثمانیہ ختم نبوت چناب نگر کے ناظم اعلیٰ مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ خلیفہء رسول ﷺسیدنا ابوبکر صدیق ؓکا عہد خلافت تاریخ اسلام میں درخشندہ باب کی حیثیت رکھتا ہے ۔مولانا علامہ محمد قادری نے کہا کہ محافظ ختم نبوت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ؓ نے اپنے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کا قلع قمع کیا ۔مولانا قاری محمد سلمان عثمانی نے کہا کہ انبیا کرام کی شان میں گستاخی کر نے والا دنیا و آخرت میں نامراد و ناکام ہو گا ،ہم نے تحفظ ختم نبوت اورناموس رسالت ؐ کا تحفظ سیدنا صدیق اکبر ؓ سے سیکھا ہے ،قاری عبد الرحمان نے کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ؓ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہو ئے تمام اسلام دشمن فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے ۔مولاناقا ری احسن رضوان عثمانی نے کہا کہ یہ ایک ایساعظیم مشن ہے جس پر کام کر نے والوں کیلئے جنت کی بشار ت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز، معیار اور شفافیت یقینی بنانے کا حکم

ماڈل بازار اور فوڈ سٹریٹس قائم کی جائیں گی:بلال سلیم

ملتان ڈویژن،روزانہ روڈ چیکنگ سے ٹیکس وصولی میں اضافہ

واپڈا ٹاؤن ملتان کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

زکریا یونیورسٹی ہراسانی کیس میں انکوائری رپورٹ تاخیر کا شکار

چوری و ڈکیتی کی وارداتیں، شہری نقدی و سامان سے محروم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس