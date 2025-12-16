کرپشن کا ناسور معاشرے میں سرایت کرچکا ہے ،قدرت اﷲبھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء قدرت اﷲبھٹی نے کہا ہے کہ کرپشن کا ناسور معاشرے میں سرایت کرچکا ہے لوگوں کا حکمرانوں اور اداروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے حد سے زیادہ لالچ نے اداروں کیساتھ ساتھ ملک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے م
وقع پرستوں کی طرف سے وسائل ہڑپ کرنا ملک اور قوم کیلئے انتہائی تکلیف دہ امر ہے اس سے معاشرے تباہ ہی ہوتے ہیں ضرورت اس امر کی ہے کہ کرپشن کرنیوالوں کیلئے سخت سزائیں تجویز کی جائیں کرپشن کی بدلتی ہوئی صورتوں نے ہمیں اس قدر گراوٹ کا شکار کردیا ہے کہ ہمیں پیسے کے آگے کچھ نظر نہیں آتا ۔