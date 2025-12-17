صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلزار کالونی میں ہوائی فائرنگ کرنیوالے ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
گلزار کالونی میں ہوائی فائرنگ کرنیوالے ملزم گرفتار

آرپی او کے نوٹس پر کارروائی ، ملزموں سے اسلحہ برآمد ،مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی ہدایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے والے چار ملزموں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے گلزار کالونی میں ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، ریجنل پولیس آفیسر نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا تھا، آر پی او کی ہدایت پر تھانہ رضا آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گلزار کالونی میں کھلے عام ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزموں کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کر لیا اور ان کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانو کارروائی شروع کر دی ۔اس حوالے سے آر پی او کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ، ہوائی فائرنگ برداشت نہیں کی جائیگی، قانون شکن عناصر کیخلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے کا نجی کمپنیوں سے ملکر تجارتی مراکز بنانے کا فیصلہ

یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے وفد کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ

ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹی کاکانووکیشن 92طلبہ میں اسناد تقسیم

تیسری سالانہ یونیک انٹر سکول ایروبکس اینڈ جمناسٹک چیمپئن شپ کا انعقاد

توانائی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانیکی ہدایت

ستھرا پنجاب ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا:وزیر بلدیات

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر