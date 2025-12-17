گلزار کالونی میں ہوائی فائرنگ کرنیوالے ملزم گرفتار
آرپی او کے نوٹس پر کارروائی ، ملزموں سے اسلحہ برآمد ،مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی ہدایت پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے والے چار ملزموں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ رضا آباد کے علاقے گلزار کالونی میں ہوائی فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، ریجنل پولیس آفیسر نے ویڈیو کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا حکم دیا تھا، آر پی او کی ہدایت پر تھانہ رضا آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گلزار کالونی میں کھلے عام ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزموں کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کر لیا اور ان کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانو کارروائی شروع کر دی ۔اس حوالے سے آر پی او کا کہنا تھا کہ ہوائی فائرنگ میں ملوث افراد کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے ، ہوائی فائرنگ برداشت نہیں کی جائیگی، قانون شکن عناصر کیخلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔