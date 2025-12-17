صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کی زیر صدارت پراگریس ریویو میٹنگ

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر لائیوسٹاک کی زیر صدارت پراگریس ریویو میٹنگ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر حیدر خان کی زیر صدارت ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر روبینہ انجم کے ہمراہ کانفرنس روم سول ویٹرنری فیصل آباد میں پراگریس ریویو میٹنگ کا انعقاد ہوا۔۔۔

ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر حیدر خان کی زیر صدارت ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر روبینہ انجم کے ہمراہ کانفرنس روم سول ویٹرنری فیصل آباد میں پراگریس ریویو میٹنگ کا انعقاد ہوا۔اجلاس میں شرکاکو ریکارڈ کی درست دیکھ بھال، بروقت ڈیٹا اپ لوڈنگ اور محکمانہ ہدایات پر مکمل عملدرآمد کی ہدایت کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نمبر پلیٹ چھپانے پر گاڑیاں اور موٹرسائیکلیں ضبط کرنے کا فیصلہ

چار روزہ عالمی اردو کانفرنس کا 25دسمبر سے آغاز

اے آئی کا دور ، تبدیلی کو نہ سمجھا تو پیچھے رہ جائیں گے ،رمیش کمار

جماعت اسلامی کا نرسنگ کیلئے علیحدہ بجٹ کامطالبہ

22ہزار میں سے 15ہزار ہیوی گاڑیوں میں ٹریکر لگ چکے ،ڈی آئی جی ٹریفک

حبیب یونیورسٹی نے پاکستانی تاریخ کی حوالہ جاتی فہرست متعارف کرادی

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر