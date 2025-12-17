صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسرباز وں نے شہر میں خاتون سمیت 3افراد کو لوٹ لیا

  • فیصل آباد
نوسرباز وں نے شہر میں خاتون سمیت 3افراد کو لوٹ لیا

ملزم خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرکے رمشا سے بھاری رقم ہتھیاکر لے گئے نسیم کا اے ٹی ایم کارڈ ہتھیاکر اورساجدسے دوران ِ سفرملزم نقدی لے اڑے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر) نوسرباز وں نے خاتون سمیت 3افراد سے نقدی لوٹ لی ۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سمن آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے رمشا نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزموں نے خود کو پولیس ملازمین ظاہر کرتے ہوئے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور ہراساں کرتے ہوئے اس سے بھاری رقم ہتھیالی اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے لیاقت آباد میں نسیم نامی شہری اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہا تھا کہ نامعلوم نوسر باز نے دھوکہ دہی سے اس کا اے ٹی ایم کارڈ ہتھیا لیا اور بعد ازاں اسکے اکاؤنٹ سے بھاری رقم نکال لی۔ تھانہ فیکٹری ایریا میں ساجد نامی شہری رکشے میں سفرکے دوران ساتھ بیٹھے نامعلوم ملزم دھوکہ دہی سے اسکی جیب سے رقم نکال کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی کا معاشی بحران ،کئی شعبوں کی خود مختاری ختم ، انضمام کا فیصلہ

زراعت کی بہتری،کسان کی خوشحالی ہدف،عاشق کرمانی

وہاڑی ہسپتال ، کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کی ایوننگ ڈیوٹیز کا لائحہ عمل تیار

ڈی پی او خانیوال کی کچا کھوہ میں کھلی کچہری، مسائل سنے

سی پی او کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

سانحہ اے پی ایس سے پوری قوم کے دل پریشان ہیں، ثاقب خورشید

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر