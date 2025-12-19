زمین پر قبضے کی کوشش ناکام ، شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
ملزموں کی جانب سے عبد الغفور کی زمین پر قبضے کی کو شش کی گئی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)زمین پر قبضے کی کوشش میں ناکامی پر شہری کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ جھمرہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عبدالغفور نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر اس کی اراضی پر قبضے کی کوشش کی گئی اور اس دوران اسے قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے۔