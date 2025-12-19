صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: ٹریفک آگاہی کیمپ، ہیلمٹ اور حفاظتی آلات تقسیم

  • فیصل آباد
چنیوٹ: ٹریفک آگاہی کیمپ، ہیلمٹ اور حفاظتی آلات تقسیم

شہری ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں :عائشہ رضوان ، ڈاکٹر نوید عاطف

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر شہریوں کے محفوظ سفر کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔ اسی سلسلے میں ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا۔کیمپ میں ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف اور ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے شہریوں کو ہیلمٹ کے استعمال کی اہمیت سے آگاہ کیا اور ہیلمٹ کے ساتھ ساتھ سائیڈ ویو مررز بھی تقسیم کیے ۔ آگاہی کیمپ کے دوران شہریوں کی موٹر سائیکلوں کی لائٹس کی مرمت بھی کی گئی اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہری ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کو یقینی بنائیں تاکہ ٹریفک حادثات سے بچا جا سکے ۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اور خلاف ورزی پر 2 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ سے روکیں تاکہ عمر بھر کے پچھتاوے سے بچا جا سکے اور شہریوں کو محفوظ سفر کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شاہراہوں کی نگرانی کے لئے خود مختار ٹیمیں تشکیل

عالمی کتب میلے کا آغاز،329اسٹالز، جامعہ الازہر سمیت 17غیر ملکی پبلشر شریک

ناکامی سب سے بڑی معلم، کوشش جاری رکھیں،سعدیہ راشد

نادرا شناخت کے بغیر ماہی گیروں کی رجسٹریشن نہ کرنیکا فیصلہ

امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے ،مراد علی شاہ

سسٹم کی حکمرانی نے کراچی کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ