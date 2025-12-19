صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گو جرہ بار ایسوسی ایشن الیکشن، گروپوں کے امیدواروں کا اعلان

  • فیصل آباد
گو جرہ بار ایسوسی ایشن الیکشن، گروپوں کے امیدواروں کا اعلان

انتخابات 10 جنوری کو ہوں گے اور دونوں گروپ بھرپور مہم چلا رہے ہیں

گوجرہ (نمائندہ دنیا )بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے اعلان کے بعد دونوں گروپوں نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے ۔ انتخابات میں دونوں گروپ اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں۔اتحاد گروپ کی جانب سے امیدواران میں صدر کے لیے اعجاز اختر کہوجہ، جنرل سیکرٹری میاں محمد عثمان، نائب صدر رانا سبطین، جوائنٹ سیکرٹری ذیشان حیدر شاہ اور فنانس سیکرٹری توصیف چنگیزی شامل ہیں۔جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے صدر کے لیے میاں راغب شہزاد، جنرل سیکرٹری ایاز افضل بسرا، نائب صدر احسن مقصود بٹ، جوائنٹ سیکرٹری سلمان عاشق اور فنانس سیکرٹری سجاس گجر کے نام سامنے آئے ہیں۔الیکشن بورڈ کے چیئرمین کامران حمید جبکہ ممبران میں عاطف حسین اور چوہدری عباس علی شامل ہیں۔ ابزرور کے فرائض شیخ محمد جاوید ایڈووکیٹ اور ریاض احمد بریار انجام دیں گے ۔انتخابات 10 جنوری کو بار روم میں منعقد ہوں گے اور دونوں گروپ اپنی کامیابی کے لیے بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ اس موقع پر گروپ اپنے روٹھے ہوئے ووٹروں کو منانے کے اقدامات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دبائو:ریلوے سٹیشن کے اطراف2نئی سڑکیں بنانیکا فیصلہ

ناصر باغ دی بیرکس میوزیم میں فن پاروں کی نمائش

داتا دربار کے باہر سے تجاوزات ، عارضی سٹرکچر مسمار

ہائیکورٹ بار اور لاہور بار کے الیکشن میں بھی کامیاب ہونگے :احسن بھون

گورنر سے نیدر لینڈ زکے سفیر کی ملاقات

ایل ڈی اے ایونیو ون واگزار پلاٹ متاثرین میں تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ