صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل

  • فیصل آباد
کمشنر فیصل آباد کا نوٹس، سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل

دنیا نیوز نے علامہ اقبال کالونی کے علاقہ مقبول روڈ پر پانی کی خبر شائع کی تھی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) روزنامہ دنیا میں شائع ہونے والی خبر پر کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے فوری نوٹس لیتے ہوئے سیوریج سے متعلق دیرینہ عوامی مسئلہ حل کروا دیا۔دنیا نیوز کی جانب سے علامہ اقبال کالونی کے علاقہ مقبول روڈ پر سیوریج کے کھڑے پانی کی تصویر شائع کی گئی تھی، جس پر کمشنر فیصل آباد نے واسا اور میونسپل کارپوریشن کو فوری ایکشن لیتے ہوئے مسئلے کے حل کی ہدایت کی۔

ہدایات پر عملدرآمد کرتے ہوئے واسا نے مشینری کی مدد سے مقبول روڈ پر جمع سیوریج کا پانی کلیئر کر دیا۔واسا کے مطابق مشینری کے ذریعے ڈی سلٹنگ کا عمل جاری ہے تاکہ آئندہ اس نوعیت کی صورتحال سے بچا جا سکے ۔ اس موقع پر کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ عوام الناس کے مسائل کے حل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی اور شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائیگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکاؤٹس ،گرلز گائیڈز سماجی خدمات میں بھرپور حصہ لیں:ڈی سی

سائنس بیس سکول نسیم کیمپس کے زیرِ اہتمام سپورٹس گالا

گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹائون کی طالبات کو سکالر شپس تقسیم

بلدیاتی ایکٹ کیخلاف 21دسمبر کو دھرنا دینگے ،مظہر اقبال

ڈی سی نے مسیحی برادری کوکرسمس تحائف تقسیم کئے

کامیاب افراد کی زندگیوں میں استاد کی محنت کا ثمر ،نوید احمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اسلام آباد کی آخری تباہی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیوانوں کے خواب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
واقعی … حالات سازگار ہیں
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خواب بوڑھے نہیں ہوتے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
سبھی ضرورت مند ہیں
آصف عفان
امیر حمزہ
آسٹریلیا میں دہشت گردی
امیر حمزہ