سیوریج کے پانی سے کاشت رقبے کی فصل کو تلف کر دیا گیا
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز فیصل آباد ڈویژن امتیاز حسین نے چنیوٹ کا دورہ کیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا و فوڈ سیفٹی ٹیموں کے ہمراہ جھنگ فیصل آباد بائی پاس روڈ پر کاشت کردہ رقبے کا تفصیلی معائنہ کیا۔
معائنہ کے دوران سیوریج کے پانی سے کاشت کی گئی 5 ایکڑ سے زائد رقبے پر موجود پالک اور گوبھی کی فصل کو ہل چلوا کر تلف کر دیا گیا۔ امتیاز حسین نے بتایا کہ سیوریج کے پانی سے اگائی گئی سبزیاں انسانی صحت کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔