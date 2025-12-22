گھریلو رنجش ،شوہر نے اہلیہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا
ملزم فیصل نے نازیہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں ، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھریلو رنجش کی بنا پر شوہر نے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے رحمان پورہ میں نازیہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم فیصل نے گھریلو رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔