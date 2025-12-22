سابقہ رنجش ،شہری پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی گئی
چک نمبر 217 رب میں اللہ دتہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا، مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر شہری پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی گئی۔تھانہ غلام محمد اباد کے علاقے چک نمبر 217 رب میں اللہ دتہ نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اس پر فائرنگ کر دی گئی۔ جس سے وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ بعد ازاں ملزم اسلحہ لہراتے اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔