چنیوٹ:منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 20 گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ:منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 20 گرفتار

ملز موں کے قبضہ سے 12 کلو 840 گرام چرس،200 لٹر سے زائد شراب برآمد

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن \"ڈرگ فری پنجاب\" کے تحت چنیوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ پولیس نے مختلف علاقوں سے 20 ملز موں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملز موں کے قبضہ سے 12 کلو 840 گرام چرس اور 200 لٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی۔گرفتار ملزموں کے خلاف تھانہ سٹی، صدر، رجوعہ، کوٹ وساوا، چناب نگر، لالیاں، محمد والا، بھوانہ اور تھانہ لنگرانہ میں منشیات کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے بتایا کہ ضلع بھر میں منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور مقدمات کی معیاری تفتیش کو یقینی بنا کر ملزمان کو سزائیں دلائی جا رہی ہیں۔

 

