پاسپورٹ آفس کا ملازم بن کر شہری سے فراڈ ، مقدمہ درج
جلدی پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر ملزم سے پیشے بٹورے گئے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خود کو پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے شہری سے فراڈ کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم پاسپورٹ آفس کے قریب نامعلوم نوسر باز کی جانب سے خود کو پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے جلدی پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر ملزم کی جانب سے شہری سے پیسے بٹور لئے گئے اور دھوکہ دہی سے راہ فرار اختیار کر لی گئی۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔