صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاسپورٹ آفس کا ملازم بن کر شہری سے فراڈ ، مقدمہ درج

  • فیصل آباد
پاسپورٹ آفس کا ملازم بن کر شہری سے فراڈ ، مقدمہ درج

جلدی پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر ملزم سے پیشے بٹورے گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خود کو پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے شہری سے فراڈ کرنے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم پاسپورٹ آفس کے قریب نامعلوم نوسر باز کی جانب سے خود کو پاسپورٹ آفس کا ملازم ظاہر کرتے ہوئے جلدی پاسپورٹ بنوانے کا جھانسہ دے کر ملزم کی جانب سے شہری سے پیسے بٹور لئے گئے اور دھوکہ دہی سے راہ فرار اختیار کر لی گئی۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر