گھریلو ملازمائوں نے گھر سے نقدی، زیورات چوری کر لئے

  • فیصل آباد
4خواتین حیدر علی کے گھر پر ملازمت کرتی تھیں ، پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا

4خواتین حیدر علی کے گھر پر ملازمت کرتی تھیں ، پو لیس نے مقدمہ درج کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھریلو ملازمہ خواتین نے گھر سے نقدی، زیورات، کپڑے اور دیگر سامان چوری کرلیا۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے ہجویری ٹاؤن میں حیدر علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ چار خواتین اس کے گھر پر ملازمت کرتی تھیں، جنہوں نے مبینہ طور پر گھر کی صفائی کے دوران الماریوں سے نقدی، زیورات، کپڑے ، برتن اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا اور موقع سے فرار ہوگئیں۔ جس پر پولیس نے چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

