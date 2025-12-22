صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈاکٹر خاور منصور

  • فیصل آباد
موسمی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ڈاکٹر خاور منصور

چناب نگر (نامہ نگار)موجودہ سرد اور خشک موسم کے اثرات سے بچاؤ کے لیے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موسمی بیماریوں کی وبا کے سبب کھانسی، نزلہ، زکام اور موسمی بخار میں اضافہ ہوا ہے ، جس سے مریضوں کی قوتِ مدافعت کم ہو رہی ہے۔

ڈاکٹر خاور منصور نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سردی اور خشک موسم کی وجہ سے وبائی امراض میں اضافہ عام بات ہے ۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے گرم پانی، ابلے ہوئے انڈے اور خشک میوہ جات کا استعمال بڑھائیں۔انہوں نے مزید کہا کہ سردی سے بچاؤ کے لیے جرسی، سویٹر اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں اور صبح و شام سفر کرنے والے افراد گردن، سر اور چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ کر سفر کریں تاکہ موسمی اثرات سے محفوظ رہا جا سکے ۔

 

