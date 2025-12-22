صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
دھند میں حادثات سے بچنے کیلئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کریں :ڈی ایس پی صدر

سمندری(نمائندہ دنیا)ڈی ایس پی صدر ٹریفک نے مقامی شوگر ملز میں گنا سپلائی کرنے والے ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیوروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 دھند میں ٹریفک حادثات سے بچنے کیلئے ٹریفک قوانین پر مکمل عمل درآمد کریں رات کے وقت سامنے سے آنے والی گاڑی کو محفوظ راستہ دکھانے کیلئے مدھم لائٹوں کا استعمال کریں اور دھندھ میں فوگ اور عقب لائٹس ضرور لگوائیں اورگنا کی سپلائی کے دوران ٹریکٹر ٹرالی کے خراب ہو جانے کی وجہ سے کوشش کریں کہ ٹرالی سڑک سے ہٹا لیں انہوں نے کہا کہ حادثات سے بچنے کیلئے حفاظتی انتظامات ضرور کریں۔

 

