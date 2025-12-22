جڑانوالہ:نیا بازار و لنڈا بازار میں غیر قانونی پارکنگ، ٹریفک جام
متعدد بار شکایات کے باوجود ٹریفک پولیس مؤثر کارروائی نہیں کر سکی: شہری
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)نیا بازار اور لنڈا بازار کے باہر غیر قانونی رکشہ پارکنگ انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گئی ہے اور اسے ختم کروانے میں ٹریفک پولیس اور متعلقہ ادارے تاحال ناکام نظر آ رہے ہیں۔غیر قانونی رکشہ پارکنگ کے باعث سڑک پر شدید ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ، جس سے خریدار، دکاندار اور راہگیر شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار شکایات کے باوجود ٹریفک پولیس مؤثر کارروائی نہیں کر سکی۔
جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رکشہ ڈرائیور سڑک کنارے اور بازار کے داخلی راستوں پر رکشے کھڑے کر دیتے ہیں۔اس صورتحال کے باعث ایمرجنسی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ دکانداروں اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری نوٹس لے اور غیر قانونی رکشہ پارکنگ کے خلاف مستقل اور سخت کارروائی کرے تاکہ نیا بازار اور لنڈا بازار میں ٹریفک کی روانی بحال ہو اور عوام کو ریلیف مل سکے ۔