قادیانی گروہ اسلام اور مسلمانوں کیخلاف سرگرم ہے :مقررین
ملکی سلامتی کے پیش نظر قادیانیوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جائے: مطالبہ
چناب نگر (نامہ نگار)خدام ختم نبوت پاکستان کے عہدیداران نے کہا ہے کہ قادیانی گروہ اسلام کے خلاف سرگرم ہے اور عالمی اجتماع کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کرتا ہے ۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار چیئرمین صاحبزادہ محمد قادری، مولانا حبیب الرحمن اکبر، مولانا پیر عمر زکریا، مفتی خالد محمود مدنی، مولانا احسان الرحمن مدنی، مفتی جنید اکرم، مولانا عبد الرحمن تبسم، مولانا ابراہیم علوی، صاحبزادہ محمد احمد، خبیب احسن اور مفتی محمد احمد، محمد حنیف مغل نے کیا۔
مقررین نے کہا قادیانی گروہ طاغوت کا آلہ کار اور اسلام کا باغی ہے ، جس کے عقائد و نظریات بنیادی طور پر اسلام سے متصادم ہیں۔مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جائے ، ملکی سلامتی کے پیش نظر ان کی ملک دشمن سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جائے اور انہیں آئین و قانون کا پابند بنایا جائے ۔ انہوں نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کی سختی سے پابندی کرانے پر بھی زور دیا۔