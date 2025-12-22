ملاوٹ پر ایک یونٹ بند، 13فوڈ پوائنٹس کو جرمانے
فنگس زدہ انڈے ، ناقص سبزیاں اور ممنوعہ اجزا برآمد ، تلف کر دئیے گئے
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے ضلع بھر میں ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے ایک فوڈ یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی، جبکہ 13 فوڈ پوائنٹس کو دو لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ۔فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق 146 فوڈ پوائنٹس اور سپلائرز کی چیکنگ کے دوران ایک من سے زائد ملاوٹی دودھ، بھاری مقدار میں فنگس زدہ انڈے ، ناقص سبزیاں اور ممنوعہ اجزابرآمد کر کے موقع پر تلف کر دئیے گئے ۔ٹوبہ شہر اور گرد و نواح میں صبح کے اوقات میں کڑی ناکہ بندی کے دوران 45 دودھ سپلائرز سے 15 ہزار لٹر دودھ چیک کیا گیا۔
متعدد مقامات پر سابقہ ہدایات پر عملدرآمد نہ ہونے ، پروسیسنگ ایریاز میں ناقص صفائی، حشرات کی بھرمار، بدبودار مکسنگ ایریا، ٹوٹے فرش پر گندا پانی، ٹیسٹنگ ریکارڈ اور ملازمین کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی پائی گئی۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق نے کہا کہ دودھ، گوشت اور بنیادی اشیائے خورونوش میں ملاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔