حادثات میں کمی کیلئے ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ کا استعمال ضروری
موٹر سائیکل پر بیک مرر ڈرائیور کو پیچھے سے آ نیوالی ٹریفک سے باخبر رکھتا :رانا عرفان
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ایڈمن آفیسر موٹر وے ایم فور سیکٹر ون رانا عرفان احمد نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک حادثات میں کمی کے لیے ہیلمٹ، موٹر سائیکل کے بیک مرر اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہایت ضروری ہے ،انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے معیاری ہیلمٹ کا استعمال جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ، کیونکہ زیادہ تر حادثات میں سر پر چوٹ جان لیوا ثابت ہوتی ہے ، اسی طرح موٹر سائیکل پر نصب بیک مرر ڈرائیور کو پیچھے سے آنے والی ٹریفک سے باخبر رکھتا ہے۔
جس سے اچانک موڑ مڑنے یا لین تبدیل کرنے کے دوران حادثات سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے ،رانا عرفان احمد کا کہنا تھا کہ گاڑی میں سفر کے دوران سیٹ بیلٹ باندھنا نہ صرف قانونی تقاضا ہے بلکہ یہ ڈرائیور اور مسافروں کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے ، سیٹ بیلٹ حادثے کی صورت میں شدید چوٹوں اور جانی نقصان کے خطرے کو نمایاں حد تک کم کر دیتی ہے ،انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔