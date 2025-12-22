صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالیاں:سردیوں میں مویشیوں کی منتقلی، مالکان مشکلات کا شکار

  • فیصل آباد
لالیاں:سردیوں میں مویشیوں کی منتقلی، مالکان مشکلات کا شکار

لالیاں (نمائندہ دنیا)حکومت پنجاب کی جانب سے رہائشی علاقوں سے فوری طور پر مویشیوں کی منتقلی کے لیے اپریشن جاری ہے ، تاہم مویشی مالکان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مالکان کا کہنا ہے کہ۔۔۔

 ان کی روزی روٹی چند کلو دودھ کی فروخت پر منحصر ہے اور سخت سردی اور دھند کے موسم میں جانوروں کو منتقل کرنا ممکن نہیں۔مویشی مالکان نے بتایا کہ مناسب متبادل مقامات، گرم پناہ گاہوں اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث جانوروں کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سردیوں کے دو مہینے انہیں ریلیف دیا جائے تاکہ وہ مویشیوں کے لیے مناسب انتظامات کر سکیں۔ اور جانور محفوظ رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر