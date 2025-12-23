صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :نجی تعلیمی ادارے میں 3 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر

  • فیصل آباد
ٹوبہ :نجی تعلیمی ادارے میں 3 روزہ سپورٹس گالا اختتام پذیر

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محلہ ہاؤسنگ کالونی نمبر 1 میں واقع نجی تعلیمی ادارے میں تین روزہ سپورٹس گالا کی تقریبات کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئیں۔

طلبہ و طالبات کے درمیان مختلف کھیلوں کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے ، بچوں نے بھرپور جوش و خروش، نظم و ضبط اور شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔اختتامی تقریب میں والدین، اساتذہ، طلبہ اور علاقہ معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر چوہدری محمد جمیل، ایڈمن آفیسر موٹر وے پولیس رانا عرفان احمد اور جماعت اسلامی کے رہنما میاں محمد زبیر بطور مہمانانِ خصوصی شریک ہوئے ، جنہوں نے مختلف مقابلوں میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے ۔ڈائریکٹر ادارہ میاں وحید انور کوکب ایڈووکیٹ نے کہا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جعلی سگریٹس سنگین خطرہ،کریک ڈائون کا حکم

ایف بی آر نجی ہسپتالوں میں ہراساں کرنا بند کرے ،پی ایم اے

تعلیمی بورڈ کی بھارت میں حجاب کی بے حرمتی پر احتجاجی ریلی

ڈی سی اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر چیک پوسٹ کا اچانک دورہ

سابق طلبہ کی تنظیم ’’زابگا‘‘ کے زیرِ اہتمام ہوم کمنگ ڈنر کا انعقاد

نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس