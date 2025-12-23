صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:نہر میں ڈوبنے والے ڈرائیور کی لاش مل گئی

  • فیصل آباد
چنیوٹ:نہر میں ڈوبنے والے ڈرائیور کی لاش مل گئی

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)چنیوٹ میں نہرمیں ڈوبنے والے 22 سالہ ڈرائیور زین کی ڈیڈ باڈی دوسرے روز تلاش کر کے پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ریسکیو1122 کے مطابق اہلکاروں نے مسلسل دوسرے روز سرچ آپریشن جاری رکھا، جس کے دوران زین کی لاش نہر سے برآمد ہوئی۔یاد رہے کہ گذشتہ روز حقانیہ روڈ کے قریب پناہ کے مقام پر دھند کے باعث ایک کار بے قابو ہو کر ہرک جھنگ برانچ نہر میں گر گئی تھی۔

چنیوٹ میں نہرمیں ڈوبنے والے 22 سالہ ڈرائیور زین کی ڈیڈ باڈی دوسرے روز تلاش کر کے پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ریسکیو1122 کے مطابق اہلکاروں نے مسلسل دوسرے روز سرچ آپریشن جاری رکھا، جس کے دوران زین کی لاش نہر سے برآمد ہوئی۔یاد رہے کہ گذشتہ روز حقانیہ روڈ کے قریب پناہ کے مقام پر دھند کے باعث ایک کار بے قابو ہو کر ہرک جھنگ برانچ نہر میں گر گئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جعلی سگریٹس سنگین خطرہ،کریک ڈائون کا حکم

ایف بی آر نجی ہسپتالوں میں ہراساں کرنا بند کرے ،پی ایم اے

تعلیمی بورڈ کی بھارت میں حجاب کی بے حرمتی پر احتجاجی ریلی

ڈی سی اور ڈی پی او کا تونسہ بیراج پر چیک پوسٹ کا اچانک دورہ

سابق طلبہ کی تنظیم ’’زابگا‘‘ کے زیرِ اہتمام ہوم کمنگ ڈنر کا انعقاد

نشتر ہسپتال میں زیر علاج مریض میں ڈینگی کی تصدیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس