صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ٹرین کی زد میں آنے سے ایک شخص جاں بحق

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ٹرین کی زد میں آنے سے ایک شخص جاں بحق

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹرین کی زد میں آنے سے ایک شخص جاں بحق ریسکیو1122کے مطابق لاہور روڈ پھاٹک کے قریب 36سالہ جگا ولد محمد رفیق سکنہ چک نمبر126ج ب ٹرین کی زد میں آنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122اہلکار موقع پر پہنچ گئے متاثرہ شخص کی ڈیڈباڈی کو ریسکیو کفن میں لپیٹ کر پولیس کے حوالے کردیاگیا۔عینی شاہدین کے مطابق ٹرین کی زد میں آنے والا جگا ذ ہنی مریض تھا جو کراچی جاتی ملت ایکسپریس کے حادثہ کا شکار ہوگیا۔

ٹرین کی زد میں آنے سے ایک شخص جاں بحق ریسکیو1122کے مطابق لاہور روڈ پھاٹک کے قریب 36سالہ جگا ولد محمد رفیق سکنہ چک نمبر126ج ب ٹرین کی زد میں آنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122اہلکار موقع پر پہنچ گئے متاثرہ شخص کی ڈیڈباڈی کو ریسکیو کفن میں لپیٹ کر پولیس کے حوالے کردیاگیا۔عینی شاہدین کے مطابق ٹرین کی زد میں آنے والا جگا ذ ہنی مریض تھا جو کراچی جاتی ملت ایکسپریس کے حادثہ کا شکار ہوگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

2025، سیف سٹی کیمروں کے 97ہزار 506سرویلنس آپریشنز

ہر نوجوان کیلئے لیپ ٹاپ حکومت کا ایک اہم مشن ‘وجیہہ قمر

30 دن میں عوام کا اعتماد بحال کرنیکی کوشش کی ،فیصل راٹھور

مری کرکٹ ٹورنامنٹ سنیو سپر کنگ نے میدان مار لیا

ڈی آئی جی کی زیر صدارت اردل روم،افسروں کے مسائل سنے

یوم قائد اور کرسمس پر سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا فیصلہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس