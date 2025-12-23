صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین الیکٹرک بسوں سے سستی سفری سہولیات ملیں گی:حاجی ہاشم

  • فیصل آباد
گرین الیکٹرک بسوں سے سستی سفری سہولیات ملیں گی:حاجی ہاشم

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تحصیل صدر انجمن تاجران جھنگ اور ممبر ضلعی امن و پرائس کمیٹی حاجی ہاشم علی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے جھنگ کو فراہم کی جانے والی گرین الیکٹرک بسوں پر شہر کی عوام شکر گزار ہے ۔

 ان بسوں سے شہریوں کو سستی سفری سہولیات میسر ہوں گی اور طلباء و طالبات اپنے سکول و کالجز مفت جا سکیں گے ۔حاجی ہاشم علی نے ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی کاوشوں کو بھی سراہا اور کہا کہ ان کی قیادت میں شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی کی انتھک محنت کے باعث جھنگ امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے ۔انہوں نے کہا کہ بطور ممبر امن کمیٹی وہ شہر کی ترقی و خوشحالی اور امن و امان کی بحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اور اس معاملے میں تاجر برادری ان کے شانہ بشانہ ہے ۔ حاجی ہاشم علی نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ جھنگ کو ایک مثالی، پرامن اور ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

داؤد یونیورسٹی کے طلبا کے داخلے کی منسوخی کے احکامات کا لعدم، بحال کرنے کا حکم

صنعتی علاقوں کیلئے ایک اور پیکیج آئے گا ، شرجیل میمن

ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت احکامات

بک فیئرجیسے میلے فکری ہم آہنگی کو فروغ دیتے ، ڈپٹی میئر

رفاہی پلاٹس پر مبینہ تجاوزات کے خلاف درخواست دائر

مرغی کا گوشت دوروز میں 200روپے کلومہنگا، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نصرت پروین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قومی پاسپورٹ کی عزت و آبرو کیلئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اسلام آباد: کون سی تلخی دور نہیں ہو سکتی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
اقوام متحدہ کی رپورٹ‘ بھارت ایکسپوز
سلمان غنی
رشید صافی
ٹی ٹی پی میں افغان باشندوں کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (3)
حافظ محمد ادریس